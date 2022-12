En Tres Arroyos también hay beneficiarios del Potenciar Trabajo que no han cobrado

7 diciembre, 2022

El reclamo de los movimientos sociales por el cobro del Potenciar Trabajo tuvo su correlato en Tres Arroyos, ya que el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa realizaron una asamblea en la plaza San Martín para analizar la situación y definir acciones. Según indicó Adela Cornú (ME), “se atrasó el pago del Potenciar Trabajo, ha tomado intervención la justicia por supuestas irregularidades y la ministra tuvo que pedir autorización para poder efectuar el pago, que algunos compañeros ya vieron acreditado hoy a través de la aplicación pero muchos otros no. Ayer supimos a través de las noticias que habrá más de 20.000 bajas, pero no contamos con el padrón para verlas, pero seguiremos en alerta y movilización porque no está garantizado que se cobre el bono previsto por ley a modo de aguinaldo y también nos preocupa que quieren desligar al Potenciar Trabajo de la actualización por el Salario Mínimo Vital y Móvil. De hecho tampoco figura en este cobro el aumento del 20% a pagar en cuatro cuotas”. Del Movimiento Evita hay alrededor de 100 tresarroyenses que cobran el Potenciar Trabajo.

Jorge Brizuela, de la Corriente Clasista Combativa, advirtió que “la aplicación está saturada, y no tenemos información sobre bajas a nivel local pero hay compañeros que no han cobrado. No sabemos en concreto por qué; se habla de cruces de datos, pero todas las organizaciones llevamos las cuentas bien claras”. Y en este sentido, Cornú aseguró que “hoy lamentablemente no hay, por decreto del presidente, cupos para ingresar al Potenciar Trabajo; pero cuando los hubo, todos los compañeros y compañeras tenían una serie de requisitos a cumplir. Me llama poderosamente la atención que los beneficiarios que supuestamente incurrieron en irregularidades estén cobrando, porque el SINTIS, un sistema que no viene de este gobierno sino que lo implementó el macrismo, cruza datos de todos los organismos. Y nunca se dijo que era incompatible el programa con la suscripción de Netflix o de YouTube Premium, que aunque se paguen en pesos se facturan en moneda extranjera. Creemos que es una decisión de ajuste, que además nos sorprende que se tome en este mes, con el antecedente del 2001 y con el hilo que se corta siempre por lo más delgado, que es la gente trabajadora y que menos tiene”.

“Seguiremos autoconvocados y cuando sea necesario saldremos a reclamar pacíficamente”, completó Mabel Ramil, del Movimiento Evita.

Volver