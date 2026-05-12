En Tres Arroyos también se marchó por el desfinanciamiento universitario (videos)

12 mayo, 2026 1.136

Tresarroyenses se sumaron a la convocatoria por la cuarta Marcha federal universitaria, se reunieron esta tarde en la Plaza San Martín, y se movilizaron sumándose al masivo reclamo que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, esta tarde.

No sólo se hicieron presente referentes docentes, sino también de sindicatos que nuclean otras actividades, vecinos, y hasta el propio Intendente Pablo Garate, junto a algunos de su funcionarios.

El acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.

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