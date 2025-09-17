En Tres Arroyos y con múltiples propuestas para la familia se festeja la Primavera

La Municipalidad de Tres Arroyos presentó las propuestas preparadas para festejar la Primavera en nuestra ciudad, que comenzarán el sábado.

Dieron precisiones, el director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, Mauro Daddario, su par de Cultura, Martín Rodríguez Blanco y Juan Moizzi, desde la Oficina de Empleo y Capacitación.

Daddario, relató que este sábado, a partir de las 18:00 se realizará una nueva edición del Patio Cervecero, con propuestas gastronómicas, hasta las 2 de la mañana, que tendrá también la presencia de un DJ.

“Para los jóvenes, para toda la familia que se queda en Tres Arroyos, tenemos estas propuestas para acompañarlos y también al comercio, con espacios para emprendedores y comerciantes que tengan un espacio más para generar ventas” dijo y afirmó que este encuentro será en Ituzaingó 320.

Rodríguez Blanco, en tanto expresó que el domingo 21, la Dirección de Cultura se abocará a los espectáculos desde las 14:00, con distintos artistas para los más chicos, los jóvenes y los grandes. El evento incluye un gran cierre con cumbia en vivo de la mano de Buena Vibra.

Juan Moizzi destacó la participación de emprendedores, que forman parte del Club y que están presentes todos los fines de semana en el Parque Cabañas, y en esta fecha tan importante habrá sesenta integrantes, ya que se espera una gran concentración de los vecinos en el sector.

Desde Desarrollo Social participarán Envión, Tarea Fina, y Puentes en la Infancia, con propuestas para todos.

