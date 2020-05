En un comunicado, concejales del Frente de Todos repudian actitud del Delegado de Claromecó

Debido a los acontecimientos de público conocimiento, en donde una comerciante de Claromecó vio afectado su trabajo, por haber realizados declaraciones públicas en desacuerdo al señor delegado de Claromecó los Concejales del Frente de Todos realizaron el siguiente comunicado de prensa:



Atento a los hechos de público y notorio conocimiento repudiamos la actitud del Director del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Guillermo Wilson y su intento de censurar o impedir manifestaciones espontaneas por parte de los vecinos.

Consideramos que dicho accionar no es propio de un funcionario público, sino que más bien son signos de autoritarismo que no es propio del sistema democrático en el que vivimos.

Asimismo rechazamos la utilización del estado como una manera de sanción y/o represalias a quien piensa diferente, y/o expresa su opinión de forma diferente en las redes sociales o cualquier otro medio.

Por supuesto, que desde nuestro espacio no estamos avalando ningún tipo de irregularidad comercial, pero eso no puede significar fundamento para el accionar como el que tuvo el Señor Director del Ente Descentralizado de Claromecó Servicios Turísticos.

Además consideramos que en un momento de crisis económica como la que vive el comercio de nuestro distrito, más que sanciones, lo que se deben buscar es encuadrar a todos y acompañar el desarrollo para poder sostener de la mejor manera posible dicha crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

