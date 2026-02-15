En un final de infarto, Lautaro Arriola ganó “La Rubia de San Cayetano”
Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general y final del certamen lo consagra al tresarroyense, Lautaro Arriola, como ganador del concurso “La Rubia de San Cayateno” con una Corvina de 3.224 KG y logrando de esta manera, adjudicarse los 25 millones de pesos.
En el segundo lugar finalizó Gabriel Irazo, con una Corvina de 3.200 KG, que fue traida por el último control e hizo mantener en vilo al publico presente y logro llevarse 12 millones de pesos; para finalizar, en el tercer puesto termino Arturo Prado con su Corvina de 2.748 KG y adjudicandose 6 millones de pesos.
En lo que respecta a la “Variada”, el dorregense Angel Simon se adjudico los 2 millones de pesos con su Chucho de 3.228 KG. Completaron el podio: Gastón Cejas con un Bagre de 2.178 KG y logrando quedarse con 1 millon de pesos, mientras que Agustin Barragan de Claromecó cerró el podio con un Chucho de 1.548 KG y logrando obtener el premio de 500 mil pesos.
|PUESTO
|NOMBRE – APELLIDO
|CORVINA – KG
|LOCALIDAD
|1 – GANÓ $25.000.000
|Lautaro Arriola
|3.224 KG
|Tres Arroyos
|2 – GANÓ $12.000.000
|Gabriel Irazo
|3.200 KG
|Claras
|3 – GANÓ $6.000.000
|Arturo Prado
|2.748 KG
|Tres Arroyos
|4 – GANÓ $4.500.000
|Hernan Chavez
|2.726 KG
|Tres Arroyos
|5 – GANÓ $3.500.000
|Mauro Barragán
|2.574 KG
|A.G.Chaves
|6 – GANÓ $3.000.000
|Iñaki Garcia
|2.508 KG
|Necochea
|7 – GANÓ $2.500.000
|Oscar Walter
|2.444 KG
|San Cayetano
|8 – GANÓ $2.000.000
|Sergio Gertie
|2.436 KG
|San Cayetano
|9 – GANÓ $1.500.000
|Carlos Córdoba
|2.410 KG
|Claromecó
|10 – GANÓ 1.000.000
|Rubén Peralta
|2.354 KG
|Claromecó
|11 – GANÓ $500.000
|Alejo Cousiño
|2.308 KG
|Oriente
|12 – GANÓ $500.000
|Juan Hamber
|2.274 KG
|Mar del Plata
|13 – GANÓ $500.000
|Mario Diaz
|2.210 KG
|Necochea
|14 – GANÓ $500.000
|Leandro Pardiñas
|2.206 KG
|Claromecó
|15 – GANÓ $500.000
|Alejo Colantonio
|2.198 KG
|San Cayetano
|16 – GANÓ $400.000
|Mirko Herrera
|2.160 KG
|Necochea
|17 – GANÓ $400.000
|Agustin Villamonte
|2.142 KG
|Necochea
|18 – GANÓ $400.000
|Gustavo Gómez
|2.116 KG
|Mar del Plata
|19 – GANÓ $400.000
|Andres Norrild
|2.088 KG
|Cascallares
|20 – GANÓ $400.000
|Gabriel Cejas
|2.016 KG
|Tres Arroyos
|21 – GANÓ $200.000
|Maximiliano Rodríguez
|1.946 KG
|Miramar
|22 – GANÓ $200.000
|Bernardo Codagnone
|1.938 KG
|A.G.Chaves
|23 – GANÓ $200.000
|Anibal Garcilazo
|1.906 KG
|San Cayetano
|24 – GANÓ $200.000
|Fabian Weingandt
|1.772 KG
|Miramar
|25 – GANÓ $200.000
|Luis Garcia
|1.762 KG
|Mar del Plata
|26 – GANÓ $200.000
|Alfredo Marriscurena
|1.748 KG
|Claromecó
|27 – GANÓ $200.000
|Dario Bardas
|1.732 KG
|San Cayetano
|28 – GANÓ $200.000
|Jose Ortiz
|1.702 KG
|San Cayetano
|29 – GANÓ $200.000
|Gaston Cejas
|1.702 KG
|Tres Arroyos
|30 – GANÓ $200.000
|Ariel Siniscalco
|1.684 KG
|Lobería
Clasificación “Variada”:
|Puesto/Premio
|Nombre
|Pieza/KG
|Localidad
|1 – GANÓ $2.000.000
|Ángel Simón
|Chucho – 3.228 KG
|Dorrego
|2 – GANÓ $1.000.000
|Gastón Cejas
|Bagre – 2.178 KG
|Tres Arroyos
|3 – GANÓ $500.000
|Agustín Barragán
|Chucho – 1.548 KG
|Claromecó
Mejor Sancayetanense – GANÓ $500.000: Oscar Walter (San Cayetano) Corvina de 2.444 KG.
Mejor Dama – GANÓ $250.000: Inés Medico (San Cayetano) Corvina de 1.294 KG.
Mejor Cadete – GANÓ $250.000: Felipe Yequel -por sorteo-.
Sorteo por pago anticipado – GANÓ UN TOYOTA YARIS 0KM: Walter Sunsurein (San Cayetano).
Más sorteos por pago anticipado:
Mariano Iparraguirre (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Federico Clausen (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Leonardo Cologna (San Cayetano) – 1 millon de pesos
Gustavo Jensen (San Cayetano) – 500 mil pesos
Jose Lara (San Cayetano) – 500 mil pesos
Cristina Benitez (San Cayetano) – 500 mil pesos
Franco Villamonte (Necochea) – 500 mil pesos