En un final de infarto, Lautaro Arriola ganó “La Rubia de San Cayetano”

15 febrero, 2026

Con la destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región, la clasificación general y final del certamen lo consagra al tresarroyense, Lautaro Arriola, como ganador del concurso “La Rubia de San Cayateno” con una Corvina de 3.224 KG y logrando de esta manera, adjudicarse los 25 millones de pesos.

En el segundo lugar finalizó Gabriel Irazo, con una Corvina de 3.200 KG, que fue traida por el último control e hizo mantener en vilo al publico presente y logro llevarse 12 millones de pesos; para finalizar, en el tercer puesto termino Arturo Prado con su Corvina de 2.748 KG y adjudicandose 6 millones de pesos.

En lo que respecta a la “Variada”, el dorregense Angel Simon se adjudico los 2 millones de pesos con su Chucho de 3.228 KG. Completaron el podio: Gastón Cejas con un Bagre de 2.178 KG y logrando quedarse con 1 millon de pesos, mientras que Agustin Barragan de Claromecó cerró el podio con un Chucho de 1.548 KG y logrando obtener el premio de 500 mil pesos.

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 – GANÓ $25.000.000 Lautaro Arriola 3.224 KG Tres Arroyos 2 – GANÓ $12.000.000 Gabriel Irazo 3.200 KG Claras 3 – GANÓ $6.000.000 Arturo Prado 2.748 KG Tres Arroyos 4 – GANÓ $4.500.000 Hernan Chavez 2.726 KG Tres Arroyos 5 – GANÓ $3.500.000 Mauro Barragán 2.574 KG A.G.Chaves 6 – GANÓ $3.000.000 Iñaki Garcia 2.508 KG Necochea 7 – GANÓ $2.500.000 Oscar Walter 2.444 KG San Cayetano 8 – GANÓ $2.000.000 Sergio Gertie 2.436 KG San Cayetano 9 – GANÓ $1.500.000 Carlos Córdoba 2.410 KG Claromecó 10 – GANÓ 1.000.000 Rubén Peralta 2.354 KG Claromecó 11 – GANÓ $500.000 Alejo Cousiño 2.308 KG Oriente 12 – GANÓ $500.000 Juan Hamber 2.274 KG Mar del Plata 13 – GANÓ $500.000 Mario Diaz 2.210 KG Necochea 14 – GANÓ $500.000 Leandro Pardiñas 2.206 KG Claromecó 15 – GANÓ $500.000 Alejo Colantonio 2.198 KG San Cayetano 16 – GANÓ $400.000 Mirko Herrera 2.160 KG Necochea 17 – GANÓ $400.000 Agustin Villamonte 2.142 KG Necochea 18 – GANÓ $400.000 Gustavo Gómez 2.116 KG Mar del Plata 19 – GANÓ $400.000 Andres Norrild 2.088 KG Cascallares 20 – GANÓ $400.000 Gabriel Cejas 2.016 KG Tres Arroyos 21 – GANÓ $200.000 Maximiliano Rodríguez 1.946 KG Miramar 22 – GANÓ $200.000 Bernardo Codagnone 1.938 KG A.G.Chaves 23 – GANÓ $200.000 Anibal Garcilazo 1.906 KG San Cayetano 24 – GANÓ $200.000 Fabian Weingandt 1.772 KG Miramar 25 – GANÓ $200.000 Luis Garcia 1.762 KG Mar del Plata 26 – GANÓ $200.000 Alfredo Marriscurena 1.748 KG Claromecó 27 – GANÓ $200.000 Dario Bardas 1.732 KG San Cayetano 28 – GANÓ $200.000 Jose Ortiz 1.702 KG San Cayetano 29 – GANÓ $200.000 Gaston Cejas 1.702 KG Tres Arroyos 30 – GANÓ $200.000 Ariel Siniscalco 1.684 KG Lobería

Clasificación “Variada”:

Puesto/Premio Nombre Pieza/KG Localidad 1 – GANÓ $2.000.000 Ángel Simón Chucho – 3.228 KG Dorrego 2 – GANÓ $1.000.000 Gastón Cejas Bagre – 2.178 KG Tres Arroyos 3 – GANÓ $500.000 Agustín Barragán Chucho – 1.548 KG Claromecó

Mejor Sancayetanense – GANÓ $500.000: Oscar Walter (San Cayetano) Corvina de 2.444 KG.

Mejor Dama – GANÓ $250.000: Inés Medico (San Cayetano) Corvina de 1.294 KG.

Mejor Cadete – GANÓ $250.000: Felipe Yequel -por sorteo-.

Sorteo por pago anticipado – GANÓ UN TOYOTA YARIS 0KM: Walter Sunsurein (San Cayetano).

Más sorteos por pago anticipado:

Mariano Iparraguirre (San Cayetano) – 1 millon de pesos

Federico Clausen (San Cayetano) – 1 millon de pesos

Leonardo Cologna (San Cayetano) – 1 millon de pesos

Gustavo Jensen (San Cayetano) – 500 mil pesos

Jose Lara (San Cayetano) – 500 mil pesos

Cristina Benitez (San Cayetano) – 500 mil pesos

Franco Villamonte (Necochea) – 500 mil pesos

