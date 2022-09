En un período complejo por el cuadro tarifario, CELTA hace su asamblea

22 septiembre, 2022

CELTA llevará a cabo este viernes su Asamblea General Ordinaria, en la que se analizará el balance del último ejercicio cerrado y se conversará con los socios acerca de lo que se ha estado haciendo durante el año. Marisa Mendiberri, presidenta del Consejo de Administración, advirtió que “sin tarifas no se puede hacer milagros, así que es un tiempo complicado, pero gracias a la participación de los socios y su capitalización, se han podido llevar adelante muchas cosas. De hecho se hicieron algunas inversiones para mantener el servicio como está acostumbrada la población de Tres Arroyos”.

En otro orden de cosas, se refirió a las prestaciones de CELTAtv, el canal propio y servicio de cable que brinda la Cooperativa y que se prepara para el Mundial. “Estamos trabajando bien, la gente se va sumando tanto al cable como a Internet, y no hemos podido avanzar como nosotros queríamos en obras porque el congelamiento de tarifas -que no fijamos nosotros- y el difícil contexto de país en que vivimos, con continuos cambios en el valor de los insumos, es muy complicado crecer”, consideró Mendiberri.

Finalmente, aseguró que el crematorio está listo para operar, pero sin que se conozca la razón por la cual no se ha destrabado aún, no llega la firma de la Subsecretaría de Sustentabilidad y Medio Ambiente. “Todos los estudios realizados indican que está perfectamente realizado, el impacto ambiental está analizado, de manera que no entendemos por qué no llega esta autorización”, concluyó.

Volver