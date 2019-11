En una cálida jornada, Reta festejó sus 90 años con una apuesta a la unión

Balneario Reta festejó hoy con una cálida jornada y un sinfín de propuestas su 90º aniversario. Con la organización de la Sociedad de Fomento, se concretó en el inicio de la actividad prevista para este domingo un desfile, que luego dio lugar al acto protocolar en el que se escuchó la palabra del intendente Carlos Sánchez y del delegado municipal en la localidad, Oscar Toledo.



Toledo expresó que “siempre trabajé, y trabajaré por el pueblo en el lugar donde me toque estar. Hay localidades con más experiencia e historia en esto de juntarse y organizar eventos para su pueblo, y es mi anhelo lograr lo mismo aquí pero todos juntos, solo no se puede. Sigamos trabajando por Reta, juntémonos y así se lograrán muchas cosas”.

Carlos Sánchez, por su parte, agradeció al delegado y reconoció la participación de vecinos e instituciones en la fiesta del aniversario de Reta, al tiempo que destacó el rol de los fomentistas en la organización del encuentro. “Pienso que cuando la familia Reta decidió donar estos campos, fue para que fuera asentándose una localidad con una mirada turística pero enmarcada en la naturaleza y la tranquilidad, y con playas de un tamaño y calidad que no es común en la costa bonaerense, y este sol que nos hace pasar días de vacaciones intensos pero dejando de lado el famoso estrés de la vida contemporánea. Por eso pedimos que todos nos acompañen en nuestro deseo de que crezcan las localidades, pero siempre como dijo el delegado en el marco de la unión entre sus habitantes. Por eso quiero agradecer a las entidades que conforman la comunidad de Reta”.

Trabajar todos juntos

“Es muy importante que las personas de mucha experiencia y los jóvenes, que arman juntos las comunidades a través de las entidades que conforman, trabajen unidos sin miradas de reojo, recelos y rencores”, sostuvo el jefe comunal. Recordó además las gestiones para que se concrete la ruta, y abogó por “seguir mejorando esto con la idea de sostener el combo de la tranquilidad y la naturaleza que tanto se busca en las grandes ciudades y que aquí tenemos para dar”.

“Tenemos que estar convencidos de que la unión va a hacer la fuerza, y de allí vendrán siempre los apoyos, de la Municipalidad de Tres Arroyos, de la Provincia y de la Nación. Siempre trabajando para festejar estos aniversarios, porque Reta tiene un potencial para hacer crecer el turismo y desde esa actividad seguir creciendo. Esto es lo que debemos llevar a la tarea diaria, sin abandonar los proyectos, porque nada es gratis en la vida, hay problemas por solucionar. Pero vayamos buscando esas soluciones a diario, y llegaremos a los 90 con los sueños de 20, 30, 40 años atrás ya concretados. Hoy ya empezamos a ver el Reta que queremos y su gran potencial que no tenemos que dejar pasar. Los invito a todos, pescadores, comerciantes, albañiles, a mejorar la calidad de vida nuestra y de los que nos visitan”, concluyó Sánchez.