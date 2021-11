En unos 15 días estará listo para inaugurar el nuevo parador Samoa

29 noviembre, 2021 Leido: 256

La obra del nuevo parador sustentable de Samoa está en los detalles finales y quedaría inaugurada en unos 10, a 15 días. Según el concesionario Ignacio Frugoni, resta definir detalles en el salón principal y la cocina, y algunos más en el exterior, como el depósito. “Tendrá un salón grande, la cocina, un kiosco afuera, dos baños públicos y un depósito, que es donde estamos un poquito más atrasados. Pero calculamos que en el salón nuevo podrá albergar a unas 55 personas, similar al que tenemos hoy, pero hemos agrandado mucho la terraza”, describió.

La semana que viene comenzará el traslado de los principales elementos, y si no hay precisiones sobre la demolición de las viejas instalaciones, eso les dará tiempo para hacer la mudanza con mayor tranquilidad. “Entiendo que no es el momento adecuado para tirarlo”, consideró. De esto también dependerá la nueva ubicación de las carpas. “Si lo sacan, pondremos las carpas allí; si no, hay que ubicarlas de manera diferente para que no queden lejos de las instalaciones, de baños y demás”, sostuvo.

FOTO ARCHIVO

Volver