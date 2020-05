En Vásquez hay familias que no volvieron a Tres Arroyos desde la Fiesta del Trigo

19 mayo, 2020 Leido: 25

Daniel Cafaro vive en Estación Vásquez, y desde allí aseguró que la cuarentena se vive al pie de la letra, “sin salir”, tanto que incluso algunos no volvieron a Tres Arroyos desde la Fiesta Provincial del Trigo. Con apenas 60 habitantes, el pueblo alberga a muchos trabajadores del campo y albañiles. Agricultor familiar, Cafaro cría pollos parrilleros, tiene sus propias vacas, pavos y gallinas, y hasta un invernáculo y huerta. Casi no tiene necesidades que lo obliguen a recorrer los 25 kilómetros (por la orilla de la vía) o los 36 por ruta que lo separan de esta ciudad.

“Acá no se usa casi barbijo porque la gente no sale”, aseguró en contacto con la radio. En caso de necesidad, es más cerca para los habitantes de Vásquez el distrito de Adolfo Gonzales Chaves, y si es preciso recurrir por alguna emergencia médica, está la salita.

“No me gusta la ciudad, voy de visita cada tanto pero me crié en el campo”, admitió Cafaro, que ya está jubilado.

Volver