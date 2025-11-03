En Villa Ventana: Atletas de DM Entrenamiento participaron de la carrera Ventania Trail

3 noviembre, 2025

Integrantes de DM Entrenamiento participaron en Villa Ventana del Ventana Trail en diferentes modalidades obteniendo muy buenos resultados entre 500 corredores de diferentes zonas.

Los atletas del grupo obtuvieron muy buenas marcas con los siguientes tiempos.

En 8k

Caterina Politano 28 en categoría 30 a 39 años x general

Jaqueline Cuviller 2 en categoría 30 a 39 años 7 en general

Manuel Doeyo 10 en categoría 30 a 39 años 26 en general

Leandro Cerna 6 en categoría 40 a 49 años 23 en general

en 21k

Fabricio Rodríguez 21 en categoría 30 a 39 años y 74 en general

Diego Miranda 24 en categoría 40 a 49 años y 53 en general

