Encapuchado, lo amenazó y le robó la bicicleta en Plaza San Martín

27 agosto, 2023

Este domingo le robaron la bicicleta a un joven en la Plaza San Martín. Un delincuente, encapuchado, lo amenazó y le exigió que le entregara el rodado, una Mountain Bike rodado 29 marca Gibom, roja con vivos negros.

Alejandro Saldumbehere dio testimonio a LU 24 de la situación por la que le tocó pasar y dijo que “fue una situación muy fea estaba junto a unos amigos sentado en un banco de la Plaza y en un momento que me paro viene un chabón y me pone algo cerca del estómago como si fuera un arma blanca”, dijo y agregó: “pensé que era una “joda” de algún amigo que justo pasaba porque estaba encapuchado, pero luego me mostró este elemento metálico que no alcancé a ver bien pero creo era una especie de arma blanca y simplemente tuve que retroceder, no pude hacer nada; en ese momento agarró la bicicleta y se fue en contramano en contramano por la calle de la escuela 1”.

Saldumbehere hizo la denuncia en la Comisaría Primera. Por información que la comunidad pueda aportar, comunicarse al 2983- 502915.

