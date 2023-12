Encefalomielitis equina: la provoca un mosquito y puede afectar a las personas

13 diciembre, 2023

Ante el incremento de casos de encefalomielitis equina que se dan en el país, LU 24 consultó al profesional y titular de la oficina local del SENASA, el veterinario Pablo Plá, quien se refirió a las características que presenta la enfermedad, y dijo que la misma “se transmite de las aves a los caballos por medio de un vector que es el mosquito, es decir es una zoonosis, que le puede pasar a una persona, si un mosquito pica a un pájaro puede contagiarlo”.

“La enfermedad comienza con fiebre, cefalea y se pueden presentar otro tipo de signos nerviosos; en el caso de las personas, al igual que los caballos, pueden tener un cambio de comportamiento, como moverse en círculos, tener incoordinación y provocar luego la caída y luego no se puede levantar.

“En el caso de los equinos, para esta variante del virus, porque hay tres tipos: el del este, el del oeste y la venezolana, y en este caso el que afecta es el del oeste, por lo que se estima la mortandad de un 20 o 30 por ciento, es decir que de 10 caballos infectados 2 o 3 morirán; el resto se puede recuperar pero quedan con algún problema, dependiendo mucho del animal y del tipo de tratamiento que haya recibido”, explicó.

“La herramienta fundamental es la vacuna, si el animal está bien vacunado, y si se lo vacuna por primera vez hay que darle dos dosis”, dijo y agregó que “esta epidemia hace 35 años que no se daba en el país, y como no era obligatoria la vacunación, hoy el problema es que hay poca vacuna disponible, es muy difícil de conseguir y los costos son muy altos, por lo que el consejo es que la gente esté alerta y que vacune a sus caballos, y que tomen medidas preventivas como el control de reservorios de agua, de agua estancada, todo lo que se pueda hacer para evitar la presencia del mosquito”.

En el caso del ser humano las recomendaciones son las mismas.

