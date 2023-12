Encefalomielitis equina: prevención y certidumbres ante la emergencia sanitaria

Días atrás, SENASA la emergencia sanitaria nacional ante el aumento de casos de Encefalomielitis equina. Este lunes y en diálogo con LU 24, el veterinario Emiliano Zapico brindó detalles sobre esta enfermedad, cómo se contagia y de qué modo evitar la transmisión en humanos y animales.

En tal sentido, Zapico explicó: “es una enfermedad zoonótica, es decir que afecta tanto a animales como al ser humano, por eso se declara la emergencia. Se transmite por un vector, sea por mosquito o tábano, dónde pica al reservorio que pueden ser roedores o aves y lo transmite a caballos o ser humanos, por suerte hasta ahora no se han detectado en personas. Sólo equinos y en el norte de nuestro país, con sintomatología nerviosa”.

Y agregó: “el contagio no es por contacto directo con el caballo infectado. Lo fundamental para la prevención es el uso de repelentes y muy parecido a lo que se ha hecho con el caso del dengue, que es descacharrarlos los recipientes que poseen agua. Y en los equinos en particular, vacunarlos”.

Finalmente, acerca de la sintomatología en los equinos, concluyó: “provoca alteraciones nerviosas. Empiezan con parálisis faciales, tiemblan, se caen, dan vueltas en círculos, lamentablemente se terminan muriendo.”

