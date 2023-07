Encontraron parte del cadaver de un empresario, descuartizado en una valija

26 julio, 2023

Un grupo de chicos encontraron partes de un cuerpo descuartizado dentro de una valija en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Días después, se confirmó que esos restos pertenecían a un empresario que se dedicaba al alquiler de autos, pero también fue operador de bolsa y hasta piloto.

La víctima fue identificada como Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, de 40, un empresario que supo hacer negocios en el extranjero. Hasta principios de este año, residió en Miami, Estados Unidos, donde se dedicaba a la venta y alquiler de autos de alta gama. Luego, estuvo en España y decidió volver a la Argentina por motivos que aún se desconocen.

Los tatuajes fueron de utilidad para poder identificar los restos encontrados

De igual forma, no era su único rubro en el que se manejaba, puesto que operaba en la bolsa, invertía en criptomonedas e, incluso, tuvo un breve paso como piloto del TC Regional.

Los jóvenes encontraron parte de su cuerpo en una valija que se encontraba cerca del canal que contiene al arroyo del Rey durante la tarde del domingo. Inmediatamente, los chicos dieron aviso a sus padres, quienes denunciaron lo sucedido a la Policía. En consecuencia, la patrulla de la Comisaría 10 de Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar. Así, pudieron comprobar que se trataba de dos brazos y dos piernas de un masculino, que pertenecían a una misma persona.

Gracias a las huellas que la Policía Científica logró recolectar del cuerpo desmembrado y los tatuajes que tenían las extremidades, las autoridades confirmaron que se trataba de Pérez Algaba.

El empresario ingresó al país desde España y alquiló un departamento en la calle Olazabal, Ituzaingó, por lo que realizaron allanamientos en su vivienda y no encontraron su teléfono celular o su billetera, como tampoco demás elementos que puedan ser de interés para la causa. La investigación quedó a cargo de Marcelo Domínguez, de la UFI N°5 de Lomas de Zamora.

Hasta el momento, la única información que se tiene es la documentación de una familia encontrada en la valija en donde aparecieron los restos, por lo que Domínguez ordenó que se realicen una serie de procedimientos en la vivienda de estas personas para poder establecer si tienen o no algún tipo de vinculación con el crimen.

Estas personas reconocieron la valija y aseguraron que fue una mujer cercana a ellos quien se las robó tiempo atrás, quien resultó detenida, pero no está confirmada su participación en el homicidio. A su vez, se solicitó la información de las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con algún otro sospechoso.

El empresario ingresó al país desde España y alquiló un departamento en la calle Olazabal, Ituzaingó

Con respecto a las extremidades encontradas, los investigadores consideraron que los cortes fueron hechos de manera prolija, por lo que consideran que se trató de un profesional.

Pese a su iniciativa emprendedora, el nombre de Pérez Algaba se conoció en los medios de comunicación en 2022 cuando golpeó a un agente de tránsito en Mar del Plata.

“Lechuga” conducía su Mercedes Benz, cuando fue detenido por un control vehicular para realizarle un test de alcoholemia. Sin embargo, el hombre se bajó del vehículo y golpeó al agente, por lo que los oficiales de seguridad tuvieron que intervenir.

En consecuencia, se lo imputó por “resistencia a la autoridad” y se le suspendió preventivamente la licencia de conducir, puesto que no solo había agredido al hombre sino que también contaba con varios antecedentes de imprudencia al volante. Tenía un total de 130 mediciones de alcoholemia y se le habían secuestrado 15 vehículos por dar con graduaciones positivas, tal como informó en su momento Infobrisas.

En ese momento, comenzó también su exposición mediática. Meses después, dio algunas entrevistas en las que habló de su trayectoria como empresario, la última es de hace cuatro meses.

