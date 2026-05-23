Encontraron sin vida al peluquero “Tony” Barrionuevo. Hondo pesar en su entorno

23 mayo, 2026 388

Los vecinos de la calle Rodríguez Peña entre el 700 y el 800 se vieron conmovidos en la tarde de este sábado por la presencia de patrulleros de la Policía y un movimiento inusual. Lo cierto es que habían encontrado sin vida al apreciado Coiffeur Eduardo Gustavo Barrionuevo, “Tony” amplilamente conocido y apreciado no solo en el barrio sino en la extensa legión de clientes de su peluquería.

Según la información originada en la investigación policial, a Barrionuevo, de 59 años, lo halló sin vida un amigo que concurrió a su domicilio de calle Rodríguez Peña donde tenía su atelier.

El médico que asistió constató que se trataba de muerte natural y que databa aproximadamente de dos días.

Barrionuevo desde siempre tuvo como profesión la de peluquero con una gran cantidad de clientes y clientas que frecuentaban su peluquería por la alta profesionalidad que lo caracterizaba, además de su trato amable.

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