Encontró dinero en la calle en Monte Hermoso, sufrió amenazas por Facebook y los devolvió

20 enero, 2020

“Chucho” Mafud, el vecino de Monte Hermoso que devolvió casi 150 mil pesos a una mujer de Rawson, contó su experiencia a LU 24.

“Agarré la plata y compartí el hallazgo en Facebook e Instagram, me llamaron por teléfono me escribían y me llegaron a amenazar, no pensé nunca en que se hiciera tan viral”, dijo.

“En el bolso que estuvo tirado en la calle, solo había dinero y el estuche con lentes. No había documentación”, agregó y sostuvo que “se me cruzaron varias cosas en la cabeza, no sabía si era un cuento del tío o algo robado, ví que eran billetes de mil pesos”.

“A las 17:30 le saqué foto a parte del fajo. Y para las 20 me había llamado todo el mundo, muchos tiraban a pegar el monto, me decían que había cosas adentro, ponían cifras que no eran las exactas”.

Aclaró que fue recompensado por su actitud: “La señora me dio 10 mil pesos, me quería dar más pero no se los acepté”, concluyó.

