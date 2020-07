Encontró un celular y lo devolvió: destacan el buen gesto

23 julio, 2020 Leido: 351

Un chico encontró un celular Motorola en la calle y a través de German Christensen se pudo ubicar al dueño para devolvérselo.



Según relató Christensen: “Luis Dam, trabaja con mi papá en la tapicería y me mostró el celular que había encontrado en Avenida Belgrano y Laprida. Como él no sabe atender el teléfono porque tiene capacidades diferentes, me lo dio para contestar cuando llamen y que lo vengan a buscar a mi casa”.

“Es una historia muy linda entre este chico Luis Dam y Cristian Larrondo, el dueño del celular, en el cual pudo recuperar su móvil y yo hice de intermediario. Son gestos muy lindos para resaltarlos”, expresó.

