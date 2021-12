Encuentro de Autos de Época: “por pedido de la gente decidimos volver”

4 diciembre, 2021

Fabián Borre, referente de la Agrupación Autos de Época Tres Arroyos, habló con LU24 sobre la exposición de automóviles que realizarán este domingo, a partir de las 9 horas, en el predio de la Sociedad Rural, intersección de las rutas 3 y 228. “Estamos expectantes después de dos años de inactividad, esperamos que todos se acerquen a colaborar con el Hospital. Este año cambiamos, va a ser en la Sociedad Rural con ingreso por la Ruta 3”, dijo.



“Ya están confirmanda gente de Necochea y Mar del Plata, y de otros lados de la región. Estamos devolviendo algunas visitas que ya se han efectivizado”, detalló.

En cuanto a los cambios que han realizado en comparación con otras exposiciones, debido a la pandemia de Covid-19, Borre manifestó que “por pedido de la gente decidimos volver, ahora en el predio de la Rural con una nueva temática. Nosotros estábamos acostumbrados a brindarles las viandas y otras cositas que ahora no podemos, ahora va a haber un Full Track y trofeos como siempre, pero el resto no va a ser como los años anteriores”.

“Antes hacíamos cenas mensuales, qué con eso recaudábamos, pero a partir de la pandemia nos quedamos sin el salón. Apostamos a que sigan con esta pasión, buscamos que disfruten entre todos y que sigan con honestidad. Va a haber un paseo de emprendedores, esperamos a la comunidad entera. Siempre se piden elementos de limpieza para el Hospital. La entrada es libre y gratuita, para los expositores es 100 pesos por auto”, subrayó.

“Los esperamos a partir de las 9 hs. por el ingreso de Ruta 3. Esperemos que no llueva, nosotros no lo suspendemos porque es imposible avisar a la gente de todas las localidades”, finalizó.

