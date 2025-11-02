“Encuentro de dos ciudades” las Baquets vuelven a Bahía Blanca

Este domingo se realizó el parque cerrado de las Baquets que realizan el denominado “Encuentro de dos ciudades”, entre Bahía Blanca y Tres Arroyos, pasando por localidades de la zona, que se largó el sábado desde el estacionamiento de un conocido supermercado ubicado en la Avenida Cabrera de la ciudad sureña.

Frente a la Escuela 1, en calle Sarmiento, se estacionaron antes de partir hacia Cascallares, desde donde se largará la primera etapa que llegará hasta José A. Guisasola, para luego seguir a Coronel Dorrego donde ingresarán a la ciudad, y continuar hacia Las Oscuras para hacer una parada sanitaria y servir una merienda, para pasar después por Bajo Hondo, y arribar al punto de partida.

