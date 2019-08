Encuentro de fútbol femenino en Coronel Dorrego

Este sábado se hizo presente el equipo de fútbol femenino El Complejo Ts. As. en sus divisiones formativas en un encuentro disputado en la vecina ciudad de Coronel Dorrego, en las instalaciones del club San Martin.



Disputaron los siguientes partidos:

San Martín Dorrego (4) vs El Complejo Ts As (4)

Goles Complejo: Aparicio Daniela, Pazos Mia y 2 Burgos Lucero

El Complejo Ts As. (1). Vs Cor. Pringles (1)

Gol Complejo: Santos Helena

San Martin B. (5). Vs El Complejo Ts As. (4)

Goles Complejo: Pazos Mia, Montequin Dana y 2 Aparicio Daniela

Al finalizar los encuentros, con una hermosa jornada de sol y familia alentando las chicas, todos los equipos participaron en la cantina del club de una merienda compartida entre todas las jugadoras y profes presentes.

Jugadoras participantes de El Complejo:

1. Montequin Dana

2. Pazos Mía

3. De Francesco Agustina

4. Capristo Delfina

5. Burgos Lucero

6. Santos Helena

7. Sabatini Delfina

8. Torres Jenifer

9. Riveros Milagros

10. Amado Sharon

11. Balbuena Agustina

12. Aparicio Daniela

13. Paguegui Nerea

14. Núñez Xiomara

Profesora: Carrizo Analia