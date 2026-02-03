Encuentro de Natación de diferentes colonias de niños

Este martes, la sede del Club Sindicato Municipal se llenó de sonrisas, aplausos y emoción con la realización del Encuentro de Natación, del que participaron niños de las distintas colonias de vacaciones que funcionan en nuestra ciudad.

Estuvieron presentes el Club Cazadores, el Sindicato de Choferes, Huracán y Costa Sud, compartiendo una jornada donde el disfrute fue el gran protagonista.

Desde la organización, señalaron que “estos encuentros son mucho más que una competencia: son espacios para que los chicos puedan mostrar con orgullo todo lo aprendido durante la temporada, compartir ese logro con sus familias y disfrutar de una tarde de encuentro, compañerismo y alegría”.

