Encuentro de New Com con la presencia de representantes de municipios vecinos

1 octubre, 2021

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos llevó adelante una actividad especial de New Com (Vóley Adaptado para Adultos) con la presencia de representantes de municipios vecinos que pudieron practicar dicha disciplina y realizar actividades deportivas.

El New Com es una adaptación del vóleibol para adultos mayores, donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red.

