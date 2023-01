Encuentro de Polo en Estancia La Celina de Orense

18 enero, 2023

Entre este jueves y el sábado se llevará a cabo en la Estancia La Celina de Orense, un torneo especial de polo con la participación de 8 equipos, auspiciado por Buffa Maquinarias Agrícolas.

Los partidos se juegan por la tarde y la entrada es libre y gratuita. Habrá un servicio de cantina a beneficio de una entidad orensana y se invita a concurrir y observar un deporte que demuestra además de un juego de conjunto, una disciplina ecuestre.

Los partidos de hoy:

15.30 horas la Morita vs Orense.

16.30 Tandil vs el Retiro.

17.30 Santa Ana vs. Las Nenas.

18.30 horas La Celina vs. el Fortín.

Los equipos:

La Celina: Felu Beguerie, Eliceche, Fossati, Mateo.

El Retiro: Chiru Beguerie, Mariano Uhart, Chino Uhart, Mailland.

San Ana: F. Gaztambide, B, Gaztambide, Aizpurúa, S. Gaztambide.

El Fortin: J. Echegoyen, B. Marinangeli, A Marinangeli, F, Etchegoyen.

Orense: M, Morgan, L. Burmann, A. Burmann, Uriburu.

La Morita: D. Saenz, G. Saenz, Pedone, Martínez.

Las Nenas: Donelly, Ortolant, G. Fossati, Aust.

Tandil: F. Biocca, C. Biocca, A. Doglioli, M. Doglioli.

