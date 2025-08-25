Encuentro del Consejo de Adultos Mayores en La Estación

25 agosto, 2025

El sábado 23 se llevó a cabo el Encuentro del Consejo de Adultos Mayores, organizado por el Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Salud, bajo la gestión de la Dra. Mercedes Moreno.

Más de cien personas participaron de esta jornada en el Centro Cultural La Estación, que puso en el centro la importancia de reconocernos, escucharnos y compartir experiencias. Cuatro talleres simultáneos dieron marco a las reflexiones de la mañana:

– Envejeciendo sin violencia, a cargo de la Lic. Vanesa Barrere

– Conectando generaciones, un taller a cargo del Director de Políticas para la juventud, Julián Tornini y la Lic. en Trabajo social Leonela Scarabotti, con el objetivo de acercar las herramientas de la tecnología a las personas mayores.

– Recreando buenos tratos de la mano de las licenciadas Vanesa Cranca y Noelia Stornini

– Nutrición y movimiento, con los licenciados Manuel Guzmán y Ana Bracco, donde los participantes pudieron ser orientados en alimentación y actividad física de acuerdo a sus necesidades, además de realizar una breve rutina de ejercicios que pueden llevar a su vida diaria.

El plenario fue un momento especial: el intendente Pablo Garate destacó la relevancia de estos espacios y reafirmó el compromiso del municipio con el cuidado, el respeto y los derechos de las personas mayores. En sus palabras, remarcó la importancia de la ternura y el respeto como pilares fundamentales para construir una comunidad más justa e inclusiva. Acompañaron también funcionarios de distintas áreas municipales, fortaleciendo la mirada integral hacia la temática.

Asimismo, las autoras de la Ordenanza 7179 del año 2018, la Licenciada Tatiana Lezcano junto a la Dra. Mercedes Moreno, compartieron con los presentes los alcances de esta normativa, que dará origen a la creación del Consejo Consultivo de Adultos Mayores en un próximo encuentro.

La Secretaria de Salud concluyó el plenario remarcando la relevancia del encuentro, el intercambio y la ternura como ejes fundamentales para seguir construyendo comunidad junto a las personas mayores.

De acuerdo con la Ordenanza 7179, el Consejo Consultivo convocará a diferentes miembros para continuar trabajando en su conformación. Este encuentro se constituye así en el puntapié inicial de un proceso que busca fortalecer la participación, la representación y el compromiso con las personas mayores de nuestra comunidad.

La jornada cerró con un almuerzo compartido y la presentación del grupo folklórico “Sueños a bailar”, del Centro de Jubilados de Tres Arroyos, que sumó música, emoción y alegría a un encuentro marcado por la ternura y la construcción colectiva.

Este Consejo es un lugar donde cada voz cuenta y cada encuentro nos acerca más a una comunidad inclusiva y respetuosa con las personas mayores.

