Encuentro en el Banco Credicoop por el 60° aniversario de Revista Acción

10 abril, 2026 0

El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos conmemora este año el 60° aniversario de Acción, una de sus creaciones más significativas y perdurables.

No se trata únicamente de una efeméride. Están ante la celebración de una trayectoria que ha expresado a lo largo de su fecunda historia, el compromiso del movimiento cooperativo con la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.

Desde el especio, se los invita para compartir el Streaming que se realizará el próximo miércoles a las 18hs en conmemoración del 60° Aniversario para luego generar un debate sobre el rol de los medios de comunicación y de Acción.

La actividad se llevará a cabo en la filial local del Banco Credicoop Cooperativo Limitado.

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