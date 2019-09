Mañana domingo se realizará un encuentro de básquet femenino en la Cancha del Club Recreativo Claromecó, calle 11 entre 26 y 24.

Horarios:

9 hs. Encuentro Premini y Mini

12 hs. U15 - Claromecó Vs. Sports Club

13:45 hs. Superior - C.P.T.A. Vs. Argentino

15:30 hs. Superior - Claromecó Vs. Alumni