Encuentro Interno de Taekwon -Do ITF

29 mayo, 2026 0

Taekwon -Do El Dojang Tres Arroyos Asoc. Civil, dirigida por la Sabum nim Karina Arana V Dan, realizará su Encuentro Interno Infantil anual, destinado a practicantes de 4 a 13 años.

El mismo se realizará el viernes 29 de mayo, desde 18:30 hs en instalaciones de Luz Y Fuerza Av. Moreno 758.

La entrada tendrá un costo de 5000 pesos para adultos (con sorteo de interesantes premios) y será sin cargo para menores.

Habrá servicio de cantina y lo recaudado será destinado a solventar gasto de competidores que participaran en distintos torneos el mes siguiente.

Volver