Encuentro literario en la Fundación Campano con Diana Arias

8 abril, 2026 0

Desde la Fundación Campano, se invita a la comunidad a un encuentro literario el próximo miércoles a las 19:30 horas.

Dicho encuentro contara con la participación especial de la escritora Diana Arias. Ella nació en oriente, es Licenciada en Comunicación y Neuro-Psicoeducadora con una trayectoria destacada en educación y periodismo.

Una apasionada de las historias de amor reales. Publico los libros “Amores Inmigrantes’,’ “Amores Invencibles”, “Amores Imperiales” (el último en coautoría con Daniel Sanes), “Kosaka Kazunori” y “Mi Vida”. ‘Más Allá del Mar’ es su primera novela.

Será una entrevista abierta en la que la escritora recorrerá su trayectoria, sus comienzos, el camino que la llevo a convertirse en una figura reconocida y los momentos más importantes de su carrera. también compartirá anécdotas, reflexiones sobre la escritura, sobre su repercusión y la fama que ha acompañado su obra.

Este evento forma parte de los encuentros literarios que organizan Sofia Kisbye y Evangelina Bortolozzo desde hace 3 años en la Fundación Campano.

Es una oportunidad única para conocer de cerca de una de las voces más destacadas de la literatura local y nacional, y de disfrutar de una charla íntima y enriquecedora.

La entrada es libre – gratuita y habrá un sorteo especial entre los participantes.

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