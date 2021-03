Encuentro Memoria, Verdad y Justicia conmemoró el Día de la Memoria en Plaza San Martin

24 marzo, 2021



Grupos de izquierda -en el marco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia- conmemoraron el Día de la Memoria, a 45 años del último golpe cívico militar eclesiástico de nuestro país, se agruparon en Plaza San Martin para realizar un emotivo acto en el cual recordaron los estragos ocasionados a nivel económico, social y de derechos humanos.



El encuentro tuvo la participación de varios ciudadanos los cuales leyeron un comunicado y realizaron pintadas de 22 pañuelos blancos en representación a los desaparecidos en Tres Arroyos.

Rudy Saiz, Agustín Cansado y Marcela Pascucci fueron los encargados de leer los comunicados. En los cuales denunciaron “la participación de las empresas en la desaparición forzosa de personas, la debacle en los derechos humanos, la persecución ideológica, la corrupción, los genocidas libres y la utilización de aparato represor del Estado pos de los beneficios de los poderos”.

Además, se manifestaron “en contra de hechos de la actualidad, como por ejemplo la industria farmacéutica, que a través de su poder, perjudica la realidad de varios países llamados tercermundistas. Sumaron, la cuestión económica con la deuda tomada al Fondo Monetario Internacional, y pidieron el no pago de la misma”.

Por otro lado, manifestaron “la decidía por parte del Estado en términos de seguridad para las mujeres, personas trans y no binarios, y que la falta de acceso al empleo digno y los femicidios fueron una de las temáticas principales”.

Por último, hablándole al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguraron que “con la legalización del aborto el patriarcado no ha caído sino que es responsabilidad de los funcionarios que se termine con la violencia”.

