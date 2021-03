Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a movilizar este 24 de marzo

23 marzo, 2021 Leido: 37

“A 45 años del golpe genocida ganemos las calles. Tu presencia es necesaria: este 24 de marzo, seamos miles en las calles. Tu presencia vale mucho. No da lo mismo si te quedas en casa”, sostiene la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en todo el país, para “movilizar contra la impunidad de ayer y de hoy”. En Tres Arroyos ex detenidos/desaparecidos junto a organizaciones sociales y políticas van a replicar la jornada en plaza San Martín el miércoles a las 17 hs. La concentración será con distanciamiento social y los cuidados necesarios que requiere la situación sanitaria.



“Nos sobran motivos para salir a las calles. Porque la dictadura cívico – eclesiástica – militar vino a frenar un proceso de luchas que tuvieron entre sus protagonistas a la juventud trabajadora y estudiantil. Ellos peleaban porque no se conformaba con la miseria de lo posible y aspiraban a cambiar la situación de raíz. Contra elles el golpe impuso el genocidio con 30 mil desaparecidos. La herencia de la dictadura vive en la deuda externa, en los grandes empresarios que se siguen enriqueciendo a costa de las condiciones de vida del pueblo trabajador, y en la represión a les que luchan. Muchos de los genocidas hoy siguen impunes, mientras a otros se les da prisión domiciliaria”.

“También la herencia de la dictadura se mantiene en la policía bonaerense de Kicillof y Berni que sigue reprimiendo a los que luchan, matando pibes en los barrios con el gatillo fácil y encubriendo a los femicidas. ¡El Estado y los gobiernos son responsables! ¡Exigimos justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro y por Úrsula! ¡Fuera Berni!”, sostienen en un comunicado.

Volver