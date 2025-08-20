Encuentro “Voz y voto: Candidatas 2025”

La Asociación de Mujeres Universitarias de Tres Arroyos propone “Voz y voto: Candidatas 2025”un espacio de encuentro para conocer las propuestas legislativas de las mujeres que serán candidatas, a nivel local en las próximas elecciones generales de setiembre.

Será el 26 de agosto a las 19.30 horas en la Biblioteca Sarmiento.

La moderadora será Valentina Pereyra quien en diálogo con LU 24 agradeció “que me hayan convocado para poder hacerlo y lo que me moviliza es poner mi grano de arena, me parece que es un buen espacio para educar y tratar todo aquello que las candidatas quieran decir, para que puedan responder preguntas bien concretas sobre la labor a desempeñar en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar”.

“Tienen que conocer cuáles son sus intereses y cual es el espíritu de formularlo en ordenanza, luego las reuniones, para trabajar que la población mejore su calidad de vida, y pelearlo de la manera correcta, investigar, buscar información” dijo y agregó que “las mujeres tienen la posibilidad de participar en muchas actividades que se relacionan con tantas áreas y son pragmáticas en muchos casos, por lo que es una mirada de género que muchas veces se tiene en el Concejo”.

“Le hemos dado este formato alejándolo de lo que es una cuestión violenta, cambiándolo para que cada candidata pueda explayarse y también que den su mirada de lo que está diciendo”.

“Veremos como sale, no somos profesionales, sino que lo hacemos con cariño y lo mejor que se pueda”, sostuvo y luego opinó sobre el costado solidario que tiene que ver con la posibilidad de los préstamos de honor a quienes no pueden bancarse los estudios, entonces la AMU junta dinero para estas becas”.

La modalidad del encuentro

Desde la Asociación de Mujeres Universitarias, a su vez, en un comunicado se explica la modalidad:

Las candidatas a concejales y consejeras escolares se presentarán en equipo y podrán elegir quien de ellas exponga sobre los temas o responda a otras candidatas.

Se sortearán los espacios políticos que debatirán de la siguiente forma:

Las candidatas tendrán dos minutos para exponer y un minuto para responder a quien tenga como oponente en su grupo.

Se harán dos sorteos para tener la oportunidad de debatir con distintos espacios políticos.

Los temas sobre los que se les va a solicitar mencionar acciones concretas y responder a las otras candidatas son: educación, cultura, urbanismo, producción, turismo, ambiente, género. Habrá un espacio para hacer preguntas y un tiempo determinado para responderlas.

Será una buena oportunidad también para que las candidatas y quienes las acompañen en esa noche conozcan la actividad de AMU en la educación de niñas y mujeres, y como es habitual cada mes, se compartirá empanadas y vino un costo de $15000. Se ruega confirmar a Sonia al 2983-52 -1515 antes del 24 del corriente.

