Encuesta bonaerense mide a candidatos de Todos y Juntos x el Cambio en ajustada competencia

16 marzo, 2023

Los principales candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio fueron medidos por una encuesta en territorio bonaerense y en todos los escenarios se reflejó una pelea reñida para las elecciones de este 2023. En la mayoría de los casos gana el oficialismo pero por poca diferencia. Además, detectó que la inseguridad y la pobreza son las principales preocupaciones que crecen entre los votantes.

El estudio estuvo a cargo de la consultora de opinión pública Trespuntozero, dirigida por Shila Vilker, que realizó un estudio cuantitativo en la provincia de Buenos Aires en donde estableció diferentes hipótesis que podrían darse en las próximas elecciones, combinando fórmulas nacionales con candidatos que aspiran a la Gobernación.

Cuando se consulta por espacio político, el Frente de Todos lidera la lista por casi 6 puntos de diferencia con la oposición. En esa muestra se incluyen los nombres de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

La encuesta analizó a los candidatos nacionales en el territorio bonaerense

Sin embargo, el escenario se da vuelta a favor de Juntos por el Cambio cuando se expone a los candidatos que mostraron aspiraciones presidenciales, entre ellos, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Facundo Manes.

Los números cambian cuando se expone a los candidatos que mostraron aspiraciones presidenciales

Al consultar dentro de Juntos por el Cambio, se observa que la fórmula Patricia Bullrich presidenta y Cristian Ritondo gobernador contiene el voto que podría ir hacia Javier Milei. En cambio, si en el escenario está Horacio Rodríguez Larreta, los votantes halcones prefieren la alternativa libertaria, según analizó la consultora a cargo con los números arrojados.

Dentro de una comparativa interna entre Diego Santilli y Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO en Diputados es percibido con mayor capacidad para combatir la inseguridad en provincia de Buenos Aires. “Sumado a ser considerado con mayor coraje y valentía (características bien ponderadas sobre un gobernador ideal)”, agregaron.

En ese sentido, consideraron que “la victoria del 2021 no fue suficiente” ya que, según detallaron, “si bien Diego Santilli derrotó al kirchnerismo en las elecciones legislativas del , no logró retener el posicionamiento de la campaña y su ganabilidad no es absoluta dentro de la interna partidaria”.

“Pensando en la competencia interna entre Diego Santilli y Cristian Ritondo, las características de gobernador ideal favorecen a ambos candidatos. En principio, Santilli capitaliza la capacidad de gestión; mientras que Ritondo lo hace con el combate frente a la inseguridad, su coraje y firmeza”, concluyeron.

Consultados sobre cuál considera que es el principal problema de la provincia de Buenos Aires, “la inseguridad es la que despierta mayor preocupación en los bonaerenses. Si se compara entre las dos últimas gestiones provinciales, el tema de la seguridad estaba mejor con la dupla María Eugenia Vidal – Cristian Ritondo que con Axel Kicillof – Sergio Berni”, agregaron.

