Encuesta determina que el 73% de tresarroyenses aprueba la gestión de Pablo Garate

Se difundió una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados efectuada en todo el distrito tresarroyense en la que se destaca que el 72,9 % aprueba la gestión del intendente Pablo Garate.

La misma señala, asimismo, que el campo fue entre la población mayor de 16 años, de forma domiciliaria sobre 340 entrevistados, dando un margen de error de +/- 5,28% y sostiene que el 21,9% la aprueba totalmente, un 51% aprueba algo y el 25,2% desaprueba su gestión.

El 74% dice que el gobierno municipal va en dirección correcta, el 14,9% incorrecta y no sabe el 11%.

Respecto a la imagen del intendente Garate, cuenta con un 78,5% positiva, un 14,7% negativa un 2% no lo conoce y un 4,9% no sabe.

Para el ex intendente Carlos Sánchez: 66,6% positiva, 22,3% negativa, un 2,1 % no lo conoce y el 9% no sabe.

Sobre el gobierno nacional, los encuestados indicaron que el país va en dirección correcta un 40,1%, incorrecta en un 44,70%, en tanto un 15,2% no sabe. Aprueba la gestión de Milei en un 48,7%, la desaprueba en un 50,7%, y un 0,5% no sabe. La imagen negativa es del 48,3% contra un 45,2 positiva.

Respecto al gobierno provincial, el 39% sostiene que va en dirección correcta, el 37,9% incorrecta, no sabe el 23,5%. Aprueba la gestión de Kicillof un 42,2%, la desaprueba un 50,9% y un 6,9% no sabe. Los encuestados dan una imagen positiva del 43,2% negativa un 45,7% y el 6,9% no sabe.

