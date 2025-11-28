Endeudamiento: la Legislatura bonaerense llamó a extraordinarias por falta de quórum

Este viernes la sesión en Cámara de Diputados no alcanzó el quorum necesario para comenzar a tratar el endeudamiento, por lo que el Senado convocó a sesiones extraordinarias para el miércoles 3 de diciembre.

Lejos de los 47 legisladores necesarios para sesionar, al momento del reinicio de la sesión eran 39 los presentes, por lo que no alcanzaba el quorum para continuar.

El aval para el endeudamiento requerido por Axel Kicillof deberá esperar para poder concretarse, por lo que pasó a un cuarto intermedio para el miércoles próximo, que será el último intento para brindarle al Gobernador la herramienta solicitada desde el mes de junio.

Para aprobar el endeudamiento, los negociadores tienen que convencer al PRO y al radicalismo en pocos días, ya que, con el recambio legislativo del 10 de diciembre, todo será más difícil, dado que el PRO y LLA tendrán un bloque, en caso de juntar 30 Diputados y 16 Senadores.

Fuente: Infocielo.com

