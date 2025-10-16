Enduro: Nicolás Della Penna, 5º en Monte Hermoso (audio)

“Se nos dio un 5º puesto entre 90 competidores, fuimos con toda la familia y el equipo a Monte Hermoso, y estamos muy contentos”, dijo Nicolás Della Penna a LU 24 respecto a su participación en el Enduro de Monte Hermoso en su 13ª edición, llevado a cabo el pasado fin de semana.

El tresarroyense peleará el campeonato: “nos quedan solamente dos fechas: 1 y 2 de Noviembre en Villa Gesell y el 18 de Diciembre en Mar de Ajó, estamos muy bien”, concluyó.

