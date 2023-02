Enero récord y en el aire: casi 2,5 millones de personas volaron por el país

9 febrero, 2023

Los vuelos de cabotaje superaron las cifras pre pandemia. A su vez, Aerolíneas Argentinas transportó un 11% más de personas que en enero 2020.

El Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Diego Giuliano, registró 2.492.116 de personas que viajaron en vuelos de cabotaje por distintos puntos de la Argentina durante el mes de enero. Además, los números de este primer mes del corriente año evidencian una recuperación del sector aerocomercial superando las cifras prepandemia, dado que en enero 2020 viajaron 2.463.962 pasajeros.

Al respecto, el ministro Diego Giuliano afirmó: “Cuando trabajamos para conectar al país de manera verdaderamente federal, con acciones concretas, los resultados se ven. Todo lo demás queda en cuestiones simbólicas y poéticas que no tienen impacto en la economía de las personas. Nosotros queremos que el transporte esté al servicio del desarrollo económico de la Argentina y de su gente”.

“Las cifras hoy demuestran lo que venimos diciendo desde hace años: no nos detuvimos pese a la pandemia para fortalecer el desarrollo de las economías regionales. El turismo es uno de los grandes motores que mueve hoteles, restaurantes, ferias y hoy vemos récord de pasajeros y pasajeras en avión, en cruceros llegando, en los trenes de larga distancia. No es casualidad, es el resultado de una gestión y de un Plan de Modernización del Transporte que comenzó en 2019 y que está dando sus frutos”, agregó Giuliano.

En cuanto a los vuelos internacionales, se registraron 1.085.853 pasajeros transportados, lo que representa una recuperación en comparación con enero del 2022, en el que se registró casi la mitad de pasajeros movilizados (526.284). Y, a su vez, se destaca la recuperación previa al inicio de la pandemia, ya que en enero 2020 volaron 1.174.495 pasajeros internacionales.

Respecto al desempeño de Aerolíneas Argentinas en enero, se destaca que la aerolínea de bandera transportó más de 1 millón de pasajeros a destinos nacionales e internacionales.

Para alcanzar la cifra, realizó un total de 250 salidas diarias lo que significa más de 33.000 pasajeros por jornada con nuevas rutas como Merlo y vuelos especiales de verano a Mar del Plata desde Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán. De igual forma, reforzó sus vuelos a Bariloche, El Calafate, Neuquén, Puerto Madryn, Iguazú y Salta, entre otros.

Puntualmente en lo que respecta a vuelos de cabotaje, Aerolíneas Argentinas transportó un 11% más que en la última temporada prepandemia en vuelos de cabotaje. Es así que durante enero registró 9.761 vuelos, siendo los 10 destinos más elegidos por los argentinos y argentinas los siguientes: Córdoba, Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Mendoza, Iguazú, Salta, Mar del Plata, Neuquén y Río de Janeiro.

Cabe destacar que para todo el 2023, la aerolínea de bandera proyecta superar la marca histórica de 13 millones de pasajeros transportados, sumar nueva flota y continuar ampliando su red de 38 destinos nacionales, 48 rutas interprovinciales y 21 destinos internacionales. (infocielo.com)

