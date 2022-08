Enfermedad no identificada: Aíslan un sanatorio tucumano tras la muerte de un médico

La aparición de una enfermedad desconocida que ya causó la muerte de un médico en Tucumán y mantiene en terapia intensiva a otros cuatro profesionales, despertó la preocupación de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, que trabajan -hasta ahora sin resultados- en encontrar el origen de una nueva infección que ya fue calificada como “agresiva”. Todavía no saben si se trata de un virus o una bacteria. Sin embargo, en base a las primeras investigaciones y el avance de los enfermos, los expertos creen tener una certeza: ataca fuertemente las vías respiratorias y deriva en cuadros graves de neumonías bilaterales.

Fuentes consultadas por Clarín dijeron que se trataría de leptospirosis, una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de las ratas y otros animales. En este sentido, con el antecedente de la pandemia por el coronavirus y a fin de evitar una propagación masiva, en la provincia tucumana tomaron la drástica medida de aislar a todo el sanatorio en el que surgieron los primeros casos y en el que falleció la única víctima fatal hasta el momento, cuya muerte se confirmó este martes.

Se trata de la clínica Luz Médica, ubicado en el centro de Tucumán. Es allí donde también se encuentran internados otros cinco enfermos, de los cuales hay cuatro con “cuadros delicados” y asistencia respiratoria mecánica. “Aún no hemos encontrado la etiología -origen- de la enfermedad. No estamos estudiando sólo un virus, sino también una posible bacteria”, señalaron desde el ministerio de Salud local luego de la primera muerte. Y añadieron: “En esta época primeramente sospechamos de covid e influenza, tanto gripe A como B; incluso hantavirus, pero mediante la investigación se han descartado”, dijeron desde el departamento a cargo del funcionario provincial Luis Medina Ruiz.

Asimismo, señalaron que los afectados padecen “cuadros respiratorios” en los cuales, los síntomas más comunes, fueron “fiebre, tos, disnea, falta de aire; un cuadro pseudogripal”.

Si bien se limitaron a brindar información acerca del centro de salud aislado, medios locales afirmaron que mientras dure la medida oficial se suspendió el ingreso de nuevos pacientes, habrá una restricción a la visita de los pacientes internados y sólo se realizarán consultas virtuales.

“Se suspende el otorgamiento de turnos programados, en las especialidades se activará la teleconsulta, se mantendrá el abastecimiento de las áreas relacionadas a farmacia sólo para pacientes internados, no se otorgará turnos para cirugías programadas y se restringirá el acompañamiento a pacientes”, detallaron.

Respecto de las características de la enfermedad, expertos aseguran que no se trataría de una con alto nivel de contagio, aunque sí “agresiva que está afectando al personal de salud”.

A fin de determinar las causas que derivan en las neumonías bilaterales, informaron que investigadores y autoridades sanitarias, tanto provinciales como nacionales, se encuentran trabajando en diferentes estudios para hallar el origen cuanto antes. “Sé que enviaron las muestras al Instituto Malbrán (Buenos Aires)”, dijo Héctor Sale, presidente del Colegio Médico, a La Gaceta.

