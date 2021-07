Enfermedades estacionales y la convivencia con el COVID: el Dr. Otero destacó la importancia de la vacunación

El invierno trae consigo diversas enfermedades virales, como lo pueden ser la gripe o la neumonía, desde el año pasado, estos cuadros conviven también con la existencia del COVID 19, y el Dr. Sebastián Otero, Coordinador del área de Terapia Intensiva del Centro de Salud Municipal, comentó en LU24 como enfrentar durante el invierno estas enfermedades y principalmente hizo hincapié en la importancia de la vacunación.

“El escenario lo copó el COVID 19, sin lugar a dudas, ahora un cuadro respiratorio es siempre sospechoso de coronavirus, y primero se descarta que sea ese virus hasta que se demuestre lo contrario, para luego otorgarle otro nombre y apellido” explicó en primer lugar el médico, por lo que dada la pandemia que se atraviesa, la prioridad es descartar el virus que mantiene en vilo a la sociedad. En ese sentido, aclaró que “no dejaron de existir las otras enfermedades, la gripe y la neumonía siguen existiendo y se van a quedar con nosotros”.

Asimismo, resaltó la importancia de la vacunación, tanto en la gripe, la neumonía y sobretodo contra el COVID 19 “la vacuna antigripal nos permite generar defensas contra el virus de la influenza, debemos estar todos vacunados” y detalló que “se recomienda vacunarse en otoño, ya que la vacuna tarda alrededor de 20 días en generar una defensa aceptable, el objetivo no es no tener la gripe, sino evitar fundamentalmente las formas graves, lo mismo que con la vacuna del COVID”, por lo que agregó “por eso la vacunación antigripal es muy importante y hay que seguir haciéndola”.

Dentro de la importancia de la vacunación, el Dr. Otero explicó que “la vacunación antigripal es importante y debe seguir estando en el calendario” e indicó que se debe aplicar “para los chicos desde los 6 meses y hasta los dos años, antes de los dos años, y en los mayores de años van todos a vacunación directa”. En ese sentido, manifestó que “los mayores de 2 y menores de 64 deben ir con una orden médica, y deben vacunarse aquellos que tengan alguna comorbilidad”.

Para finalizar, expresó que ocurre una situación de igual importancia con los cuidados contra la neumonía “el neumococo es la primer causa bacteriana de neumonía en la comunidad, que también debe pregonarse la vacunación”. Según detalló el médico tresarroyense, “la neumonía es una infección viral, bacteriana, o por otro origen, se trata de una inflamación del tejido respiratorio, todo lo que esta con la vía aérea que va más allá del tejido bronquial” y en cuanto a ello agregó “hay diferentes tipos de neumonía con compromiso de la vía aérea o con compromiso intersticial”.

“El COVID vino para quedarse, y esperemos que se convierta en un virus estacional de los cuales que nos solo nos recuerde esa gran pandemia que pasó, porque la idea es que estemos todos vacunados, que consigamos el efecto rebaño, y no suframos más que un cuadro gripal estacional, ojala sea eso, un virus al que ya nadie le tema” concluyó.

