Enfermera recuperada de coronavirus: “En un momento estaba preocupada, porque no sabía que iba a pasar conmigo”

7 octubre, 2020

Nancy Peralta es enfermera del Centro Municipal de Salud y fue dada de alta después de haber cursado la enfermedad. En diálogo con nuestra emisora reconoció haber sentido temor mientras atravesaba el virus internada: “no sabía que iba a pasar conmigo”, dijo.

“A mediados de mes presenté síntomas leves, entonces estuve asilada en mi domicilio y al décimo día levanté temperatura y me produjo una neumonía y tuve que internarme en la sala Covid. Estuve una semana allí muy bien atendida hasta que me dieron el alta clínica” relató al tiempo que mencionó que la hisoparon en la primera semana de síntomas y dio positivo.

“Nosotros somos todos una familia positiva. El virus entró por afuera a mi casa y no me contagié laboralmente. El virus ya está con nosotros y nos podemos contagiar en cualquier lado y somos nosotros los que debemos cuidarnos. El personal de salud está protegido”, remarcó.

Peralta destacó la atención recibida en la Sala Covid: “Yo agradecí a toda la sala Covid, porque la gente no sabe cómo se trabaja allí profesionalmente y humanamente. Me contuvieron y me apoyaron mucho. Toda el área de salud está preparada para luchar contra esta enfermedad. Yo en un momento estaba preocupada, porque no sabía que iba a pasar conmigo. Tengo 60 años, soy asmática y soy de riesgo”.

Nancy pidió a la gente que minimiza la enfermedad que tenga cuidado: “Les digo que se cuiden. Yo estuve de bueno a regular, pero no sé que secuelas a largo plazo va a tener esto en mí. La gente se tiene que cuidarse”.

