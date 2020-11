Enojo de cascallarense con Covid-19 a la que denunciaron por escaparse pero había venido al Hospital

La cascallarense María Cristina Barrionuevo, quien se encuentra cursando la enfermedad de Covid-19, se mostró muy indignada y enojada porque personal policial la esperó en el ingreso a la localidad tras haber sido denunciada por presuntamente escaparse de su cusa cuando en realidad había concurrido con autorización médica a hacerse placas al Hospital Pirovano.

En diálogo con LU 24 explicó que “estuve con muchísima fiebre, 38º5 continuamente, no bajaba y me empieza a hacer el seguimiento la Dra. Basilio. Me dieron el positivo el sábado y ayer seguía con muchísimo dolor de espalda y huesos. Me llama la Dra. Basilio y me dice que a la una de la tarde la neumonóloga Chirino me iba a ver en el Hospital para hacerme placas porque sentía muchos dolores en los pulmones”.

“Un ratito antes de la una de la tarde salí de mi casa con mi esposo porque podemos movilizarnos los dos en nuestra auto porque estamos con Covid. Llegamos, me estaban haciendo la placa y empieza a sonar el teléfono, con número desconocido. Atiendo y me dicen `señora la estamos llamando del Destacamento de Policía de Cascallares porque tenemos una denuncia contra usted’. Me puse tan nerviosa, muy mal y la sigo pasando mal, defraudada por los vecinos porque no se fijan en el ojo de ellos y miran el ajeno. ¿No es mejor preguntar?

“Nos trataron como delincuentes”

Agregó: “yo salgo llorando del Hospital, le cuento a mi marido porque él no entró y cuando llegamos a Cascallares había tres policías a la mitad de la entrada, levantando las manos con guantes de goma, algo que nunca esperamos. Lo único que le faltó a la Policía fue sacar las pistolas y encañonarnos: nos trataron como delincuentes, sabiendo que ellos no pueden hacer nada de eso porque estamos con Covid”.

“Primero ellos deberían haberse informado y no llevarse por el chusmerío de pueblo barato. Como policía dejan mucho que desear. Esto no queda acá, está todo en manos de abogados”, sentenció.

