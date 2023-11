Enrique Groenenberg: “Milei tiene el compromiso de administrar un país que lo tiene todo”

20 noviembre, 2023

El país tiene nuevo presidente y este lunes por la mañana, en diálogo con LU 24, Enrique Groenenberg, concejal local de Juntos por el Cambio, analizó la elección nacional y también se refirió a lo que se viene en el nivel local.

En su análisis, Groenenberg comentó: “esto es básicamente una decisión del país en general, fue una votación en la que el candidato Milei ganó por una diferencia bien clara. Cuando uno va a una elección, no creo que haya ganado uno ni otro, sino que se le da el compromiso de administrar un país que felizmente lo tiene todo y que necesitamos que los que estamos viviendo adentro estemos a la altura de la buena vida para todos.”

Y agregó: “La situación no va a ser fácil porque la situación no lo es, ni bajar la inflación, ni la inseguridad que estamos viviendo. Pero tenemos que estar todos unidos para poder logarlo”.

Además, y en cuanto al caso local, destacó: “esta semana hubo una reunión para trabajar lineamientos de cara al futuro. Tenemos que aunar criterios y fuerzas por Tres Arroyos, si hay una negociación positiva y la intención de trabajar juntos, creo que lo tenemos que hacer”

Y concluyó: “estrictamente yo creo que hay que pensar por y para la ciudad, el grupo de los tres concejales que entraron por juntos ya hemos tenido reuniones y hemos trabajado para que cuando asuman, estén en conocimientos lógicos para empezar a trabajar, pero de igual manera no sé qué pasará con el concejal Gustavo Moller respecto al bloque.”

