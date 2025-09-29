Ensayo abierto del Vocal de Cámara en CRESTA

29 septiembre, 2025 0

Este lunes por la noche, a partir de las 21 horas, se llevará a cabo en CRESTA un ensayo abierto del Vocal de Cámara de la Dirección de Cultura, Educación y DDHH de la Municipalidad de Tres Arroyos.

La propuesta está destinada a toda la comunidad, con el objetivo de que el público pueda conocer de cerca cómo se prepara el grupo y compartir un momento cantando juntos.

El Vocal de Cámara, dirigido por la licenciada Mariela Thesz, es una agrupación coral conformado por coreutas con diferentes trayectorias, combina repertorios argentinos, folclóricos, populares e internacionales, interpretados en su mayoría a capella.

Con una trayectoria de casi 20 años, el conjunto ha participado en conciertos en distintos puntos del país y en escenarios internacionales de gran prestigio, como Perú, Ecuador y Colombia. Actualmente, se ha consolidado como un referente cultural de la ciudad, promoviendo la música coral como un campo de conocimiento y una experiencia artística tanto para sus integrantes como para el público.

La invitación está abierta a toda la comunidad tresarroyense para vivir desde adentro la preparación, disfrutar del ensayo y sumarse a una experiencia única de encuentro a través de la música.

Volver