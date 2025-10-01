Ente Vial: Legislación aprobó la designación de Elgart

1 octubre, 2025 13

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante aprobó por mayoría la designación de Juan Elgart como nuevo Director Vial municipal en reemplazo de Héctor Poggi, para que el expediente pueda ser tratado en la sesión ordinaria de este jueves.

Los votos positivos fueron de los bloques de Unión por la Patria, el Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza, y lo hizo en contra por el bloque de Juntos por el Cambio, Daiana De Grazia.

Este miércoles, a las 18:00 la Comisión Vial presentará a Elgart como nuevo funcionario a cargo.

Volver