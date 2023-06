Entradas agotadas para el té a beneficio del Conservatorio de Música

6 junio, 2023

Ya no quedan entradas disponibles para el Té y Show Musical que a beneficio del Conservatorio Provincial de Música llevará a cabo la Comisión de Damas del Club Tres Arroyos 24 de Abril. Será este domingo, desde las 16, en el Club Social (Pellegrini 115).

Gabriela Devarda, integrante de la entidad, dijo a LU 24 que “estamos muy contentas, no podemos vender ninguna más porque no tenemos espacio”.

Durante el transcurso de la velada se servirá té con masas caseras y habrá un espectáculo a cargo de integrantes del Conservatorio. Además, se realizarán sorteos.

Por otra parte, Devarda indicó que “mañana cumplimos 41 años de tareas solidarias para Tres Arroyos. Yo entré hace poco, pero estamos muy contentos de estar en este club”.

