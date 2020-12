Entre ayer y hoy, Prevención Ciudadana intervino en seis “encuentros familiares”

26 diciembre, 2020 Leido: 325

El Secretario de Seguridad municipal, Jorge Cordiglia, confirmó que en la ciudad, el 25 a la madrugada, hubo dos “eventos” habilitados, una en Tiro Federal y otra en Almafuerte al 4000. En tanto que se intervinieron en seis “encuentros familiares” numerosos con ruidos molestos entre ayer y hoy.



“Hubo eventos, habilitado por única vez como resto bar o restorán. No fueron fiestas, se malinterpreta el termino y cuando uno lee fiesta indica bailar, indica un montón de actividades que en algunos casos, y de ocurrir, es infraccionable pero no es lo que se había autorizado. No se autorizó fiesta”, expresó a través de nuestra emisora.

En cuanto a los eventos sin habilitación indicó que “fueron familias numerosas que se reunieron, no fueron fiestas organizadas con fines de lucro, sino que excedían las personas y había ruidos molestos. Se intervinieron en Tres Arroyos 3 el 24 y 25, y otras 3 anoche. Cuatro en la zona urbana y dos en la zona de quintas”. También mencionó que el delegado de Claromecó le informó que hubo dos o tres eventos clausurados.

Por otro lado, se refirió al anuncio de Provincia sobre la prohibición de realizar fiestas al aire libre para 200 personas, dijo que “fueron solo noticias”: “Nosotros estuvimos indagando hasta el último minuto en el Boletín oficial y demás, y eso no lo encontramos. Lo consultamos y nunca nos respondieron, entonces nos manejamos con la última normativa que teníamos nosotros vigentes que era la de 200 personas”.

Con respecto a la disposición que decretaba la prohibición de circular a partir de la 1 de la madrugada aclaró que “obviamente por una cuestión de Navidad, y por una cuestión que nuevamente el 31 es muy probable que ocurra lo mismo, se tiene una tolerancia porque es muy sabido que después de brindar a veces vas a la casa de un familiar y demás, cosa que no tendría que ser pero estamos en pandemia, pero la realidad supera la ficción, o los ánimos y las ganas que las cosas se hagan bien”.

“Si la gente tuviera la responsabilidad individual como corresponde y asumiéndola, no tendríamos que estar haciendo todo este tipo de controles, generando disposiciones y resoluciones que marquen un horario de circulación o salir a decir que usen los barbijos, al distanciamiento social y a todas las normas de salud que Gabriel Guerra trata todas las noches de hacer que se cumplan”, agregó.

