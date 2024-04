Entre pitos y flautas. Escribe: Omar Eduardo Alonso

27 abril, 2024

Si bien las crónicas semanales que se publican en este espacio muchas veces están escritas en primera persona porque suelen reflejar experiencias personales, en general procuro no ser auto referencial.

En esta ocasión, sin embargo, me parece interesante compartir con los lectores algunas reflexiones sobre esta nueva etapa profesional, luego de cinco décadas en el servicio informativo de la emisora y otros 7 años de irradiación del programa “esto es Historia”, además de otras experiencias paralelas en el periodismo gráfico, televisivo y en la red.

Es que con esta crónica estoy cerrando el cuarto año de publicaciones semanales.Han sido 208 entregas en las que he abordado numerosos temas de índole histórica, tratando siempre de reflejar segundos y terceros planos de la evolución de personas e instituciones que han contribuido al desarrollo de nuestra comunidad.

Puedo decir que este trabajo que realizo absolutamente solo por placer, me ha significado un sinnúmero de satisfacciones y en general cuenta con muy buena adhesión de los lectores. En los últimos tiempos he sumado la publicación entre semana de referencias a personas tresarroyenses que se han proyectado más allá de nuestro medio.

Con el título de “Protagonistas” ya he referenciado a una veintena de destacados en distintos rubros de actividad.Alternando, también he incorporado la columna “El baúl de los avisos”, rescatando los anuncios de distinta naturaleza publicados en el pasado lejano.

Es que repasar las publicidades de antaño permite también rememorar parte de la historia lugareña. Algunas con curiosidades pues se refieren a realidades de la época, hoy olvidadas y en desuso. A lo señalado precedentemente debe sumarse la publicación de 57 notas especiales de distinto tipo.

Algunas de ellas se refieren a cuestiones más coyunturales, aunque siempre rescatando algún aspecto vinculado con la historia de Tres Arroyos o la región. Otras varias son obituarios, rescatando antecedentes de personas que con su trayectoria tuvieron que ver con aspectos de nuestro desarrollo, en distintos rubros. Una simple suma de las cifras consignadas aproximan a unas 300 columnas publicadas durante cuatro años.

Honestidad intelectual

Todo lo señalado, un virtual auto elogio que alimenta el ego que es casi natural en los periodistas, no tendría mucho sentido si no reconociera explícitamente la importancia de hacerlo en este espacio.

El trabajo por mí realizado no tendría el vuelo logrado si no fuera por el peso mismo que tiene la página de LU 24.

La trascendencia de la labor ha significado que se me confiaran experiencias especiales, cumplidas—creo—a satisfacción y cubriendo las expectativas depositadas. De tal forma he sido el autor de la historia de la colectividad danesa que desembocó en la realización de una página especial que puede ser consultada por Internet.

De la misma manera, he concluido la elaboración de la historia del Sindicato de Luz y Fuerza de Tres Arroyos, con motivo de cumplir próximamente 75 años. Como si fuera poco lo señalado es bueno consignar que casi constantemente se ponen en contacto diversas personas de Tres Arroyos y aún de otros lugares, solicitando datos de distinto tipo, incluyendo la búsqueda de sus ancestros.

También contribuyo con estudiantes o simplemente curiosos, aportando datos, si los tengo, o bien orientando sobre mecanismos de búsqueda que permitan cubrir sus requerimientos. Para finalizar, decir que continuaré en esta labor a la que tomo también como una modesta contribución para el conocimiento de nuestra historia.

–

Año 4-Nota 208

[email protected]

También en FB

Volver