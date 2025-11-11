Entre toscas, lluvias y maquinaria: el mapa vial que lidera Juan Elgart

A casi dos meses de asumir al frente del Ente Vial Rural, Juan Elgart vive sus días arriba de una camioneta, recorriendo caminos, hablando con maquinistas y siguiendo de cerca cada detalle de una red vial que supera los 2.200 kilómetros. Embalado y con un estilo muy presente en territorio, Elgart destaca, en dialogo con LU24, el trabajo del equipo y el impacto de las tareas que, pese a las intensas lluvias, mantienen a Tres Arroyos como referencia en la provincia.

“Arrancamos todos los días cinco y media de la mañana. Hago entre 400 y 500 kilómetros diarios. No hay otra forma que recorrer, ver los canales, los arroyos y cómo están los caminos”, cuenta. La rutina se complejiza en un año con más de mil milímetros de lluvia y menos días hábiles para trabajar. “Los chicos, cuando el tiempo nos deja, laburan al 110% para recuperar lo perdido”.

La relación con el productor

Elgart describe un vínculo directo, espontáneo y permanente: “A veces te reclaman un camino, otras veces te agradecen. Para el equipo es muy importante sentir que el productor reconoce el trabajo”. Esa interacción diaria, asegura, ayuda a corregir, priorizar y sostener el ritmo de mantenimiento.

Maquinaria y equipamiento

El director del ente se muestra conforme con el estado del parque vial: “Me encontré con herramientas muy buenas, en excelentes condiciones. El taller trabaja bien y el mantenimiento se hace cuando corresponde”. Además, recientemente incorporaron un carretón nuevo y evalúan sumar maquinaria antes de fin de año.

Claromecó y las localidades

Como es habitual, el ente aporta apoyo a las localidades más afectadas por las lluvias, especialmente Claromecó, Reta y Orense. “Claromecó sufre mucho por el tipo de suelo. Dejas todo impecable, llueve, y parece que no hubieras trabajado”, reconoce.

La preocupación por la tosca

Uno de los desafíos más grandes es conseguir tosca para mantener y reentoscar caminos. “Hoy se siembra en lugares donde antes no se sembraba, incluidas las lomas de tosca. Eso complica. Los productores quieren los caminos entoscados, y para nosotros también es ideal, pero cada vez cuesta más conseguir”.

A eso se suma la degradación natural: el tránsito rápido, el clima y el desgaste obligan a reentoscar sectores ya elevados años atrás. En zonas como Mayol, explica, se trabaja desde hace semanas en un camino alternativo —el de La Aurora o del Gallinero— para garantizar salida en días de lluvia.

Un distrito extenso y desafiante

Elgart reconoce que hay sectores “complejos”, especialmente en un año tan lluvioso, pero destaca que la red se sostiene gracias al esfuerzo del equipo. “Son los muchachos los que ponen el cuerpo todos los días. Después vuelven por el mismo camino que hicieron y sienten orgullo de cómo quedó”.

Concluye señalando que un buen camino rural no solo mejora la calidad de vida del productor: garantiza logística, permite el ingreso de insumos y la salida de la producción, y sostiene la economía del distrito.

Juan Elgart, director del Ente Vial Rural, resume su gestión con una idea simple: recorrer, escuchar y trabajar a fondo cada día que el clima permita.

