Entrega de certificados en la Biblioteca Meister

4 octubre, 2025 0

La Biblioteca Ingeniero Luis Meister entregó este sábado los certificados a los alumnos que completaron con éxito los diferentes cursos que se realizaron durante el año en sus instalaciones, un evento importante, según dicen desde la entidad “ya que nos permite reconocer y celebrar el esfuerzo y dedicación de nuestros alumnos”.

Asimismo, expresan su “más sincero agradecimiento a todos los alumnos que nos eligen año tras año para capacitarse y crecer en diferentes áreas. Su preferencia y confianza en nuestra institución son fundamentales para nosotros, y nos motivan a seguir mejorando y ofreciendo servicios de alta calidad”.

También aprovechan la oportunidad “para felicitar a todos los graduados y desearles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos y desafíos. Estamos orgullosos de haber sido parte de su proceso de aprendizaje y crecimiento”, sostienen a través de un comunicado en el que también invitan a la comunidad a acercarse a la Biblioteca, sita en Berutti 710 de nuestra ciudad, y descubran las distintas actividades que en ella se brindan “en un espacio de aprendizaje y crecimiento para todos”, según explican.

