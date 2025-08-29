Entrega de indumentaria al personal de maestranza del Centro de Salud

29 agosto, 2025

Hoy se entregó indumentaria nueva a 94 trabajadores y trabajadoras de maestranza del Centro Municipal de Salud. Se trata de un hecho muy esperado, ya que hacía más de cuatro años que no recibían su vestimenta de trabajo.

Contar con la ropa adecuada es clave para las tareas que realizan a diario, sobre todo en un lugar tan importante como el Centro de Salud y en sectores sensibles como infectología.

Durante la entrega, el intendente junto a los directores de la institución remarcó lo necesario que es que cada persona tenga su indumentaria para poder trabajar con seguridad y profesionalismo, y destacaron el esfuerzo que hace el Municipio para llevar adelante esta inversión.

Además, se anunció que en las próximas semanas se entregará indumentaria a más de 160 enfermeras de todo el distrito, que se encontraban en la misma situación.

Desde el Municipio se resaltó el compromiso de acompañar y dar las herramientas necesarias a todo el personal de salud, reconociendo el valor de su trabajo diario en el cuidado de la comunidad.

