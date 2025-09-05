Entrega de kits y puesta en marcha del Programa de Salud Escolar Bonaerense

5 septiembre, 2025 0

El jueves, a las 10:30hs, se llevó a cabo en el Centro Cultural La Estación la entrega de kits y el lanzamiento del Programa de Salud Escolar Bonaerense.

La jornada contó con la presencia de Jazmín Berenstein, coordinadora del programa, Silvia Báez, directora de Promoción y Cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes acompañando el proyecto de provincia. En representación de Tres Arroyos estuvieron la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Moreno, el director de APS, Juan Manuel Serna y el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco, entre otros funcionarios.

El programa tiene como objetivo promover la salud integral en el ámbito escolar, a través de consultas médicas, controles odontológicos y visuales, inmunizaciones y evaluación del desarrollo. También busca fortalecer la articulación entre salud y educación, capacitar a docentes y profesionales, y conformar mesas de trabajo intersectoriales en el nivel municipal y regional.

Con esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad comienza a implementar el programa en el distrito. Ya se conformó un equipo de profesionales y se organizó el cronograma de atención priorizando las escuelas rurales, en articulación con la Secretaría de Salud, APS y la Jefatura Distrital de Educación, está conformado por:

– Juan Manuel Zarate, pediatra

– Susana Lazzaro, odontóloga

– Daniela Reynal, enfermera

– Sofía Colantonio, nutricionista

– Promotores de Salud, coordina José Araujo

– Carla Moreno

Volver